«Сассуоло» — «Рома»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 22-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Сассуоло» — «Рома».



Ставка: обе забьют за 1.55, «Рома» победит + тотал больше 2.5 мяча за 2.32.



«Рома» пытается набрать ход, но в команде проблемы — травмированные футболисты. И это сильно сказывается на команде. Другое дело, что «Рома» в каждом матче пытается играть в атаку. Как и «Сассуоло» — команда весь сезон играет только в атакующий футбол.



Думаю, нас ждёт обоюдоострая игра. Первая ставка — «обе забьют». Вторая — «Рома» выиграет через тотал больше 2.5 гола". Римлянам сейчас очень нужны очки, и команда должна их набирать, потому что в целом показывает неплохую игру».



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