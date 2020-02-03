«Ак Барс» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Витязь».
Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-1) за 1.50.
«Большим татарам» не пришлось сильно напрягаться в предыдущем туре, поскольку они играли дома с рижским «Динамо». Как и ожидалось, «Ак Барс» выиграл на классе, особо и не вспотев. А вот из «витязей» всю кровь в Сочи выпили: тамошние «горожане» ещё не расстались с иллюзией возможного попадания в плей-офф, поэтому бойня получилась славная.
До нынешнего сезона «Витязь» достаточно успешно играл с казанским клубом. Но единственный матч этого сезона, причём дома, «большим татарам» проиграл. В принципе, сейчас от «подмосквичей» чего-то сверхъественного ждать не следует. Их вряд ли кто-то уже высадит из зоны плей-офф, а в Кубке Гагарина им, собственно говоря, всё равно, от кого вылетать на первом этапе. Поэтому сильно напрягаться и рвать жилы в Казани они точно не станут, так что результат грядущего поединка можно считать предопределённым.
«Ак Барс» спокойно, методично и рассудительно победит в основное время. Не перетруждаясь и не устраивая голевых феерий. Так, скромненько, но со вкусом, возможно даже и всухую, но точно в основное время», — сказал Лебедев.
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