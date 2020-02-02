«Ак Барс» — «Витязь». Прогноз: казанцы повеселят зрителей перед паузой на Евротур

В матче регулярного чемпионата КХЛ 3 февраля «Ак Барс» сыграет с «Витязем». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Ак Барс» — «Витязь» команда Дмитрия Квартальнова котируется с коэффициентом 1.43. Победу команды Михаила Кравеца букмекеры оценивают коэффициентом 6.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Витязь»

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Витязь» 3 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.96, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.88. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.80.

Прогноз и анализ матча «Ак Барс» — «Витязь» (03.02.2020)

«Ак Барс» после паузы на ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ (https://bet.championat.com/bukmekerskaya-kontora-fonbet/) ещё не терял очков. Шесть матчей — шесть побед. Пять из них в основное время, но разгромов нет. Все до единой — с разницей в одну-две шайбы. Без искромётного хоккея, зато надёжно и с минимумом вопросов к обороне.



Протянуть дольше 60 минут удалось только «Салавату Юлаеву» (3:2 Б), который был в одном буллите от итоговой победы в «зелёном дерби». Другие остались с пустыми руками: московское «Динамо» (2:0), «Автомобилист» (3:2), «Трактор» (4:2), «Витязь» (4:2) и рижское «Динамо» (2:0).



Казанцы настолько уверенно душат соперников, что даже «Авангард», кажется, потерял надежду дождаться осечки лидера Восточной конференции. Омичи выдали мощнейший январь, однако «барсы» в нужный момент собрались и поставили победы на поток. В результате подопечные Боба Хартли потерпели два поражения кряду и отстали.



На данный момент «Ак Барс» опережает «ястребов» на три очка, да ещё и имеет два поединка в запасе. Разрыв солидный, а ведь до окончания регулярного чемпионата осталось всего девять встреч. Правда, в двух из них придётся сразиться как раз с «Авангардом».



Тем не менее расклад очевиден. Сейчас всё в руках клуба из Татарстана, а игра с «Витязем» станет последней перед паузой на Евротур. То есть проблем с мобилизацией хоккеистов возникнуть не должно: нужно продлить победную серию, а затем с чистой совестью уйти на паузу. Или разъехаться по национальным сборным.



У «Витязя» ситуация куда менее радужная. В шести предыдущих матчах случилось пять поражений, в том числе и от прямых конкурентов — «Локомотива» (2:5) с ХК «Сочи» (4:5). Потому февраль ожидается необычайно горячий: гонка за плей-офф выходит на завершающую прямую.



На данный момент подопечные Михаила Кравеца находятся на восьмом месте Запада, опережая «Сочи» лишь на четыре очка. Календарь в оставшееся время вполне приятный, но дважды придётся встретиться с «леопардами». Соответственно положение в таблице рискует сильно измениться.



«Витязь» в последнее время много пропускает: то нахватает удалений и не справится в меньшинстве, то подведут вратари, то защитники ошибутся в простой ситуации. Гости, конечно, постараются зацепиться, но «Ак Барс» прекрасно умеет нагнетать давление до тех пор, пока оппонент не даст слабину.



Кроме того, Дмитрий Квартальнов после победы над рижским «Динамо» посетовал, что команда должна забивать больше. Как правило, если тренер казанцев на что-то указывает, в следующей игре хоккеисты с большой долей вероятности выполнят задуманное. От этого и оттолкнёмся.

Мы бы выбирали между тоталом больше 4.5 шайбы за 1.96 и голом в каждом периоде за 1.97. Также возьмём ИТБ 0.5 очка Микаэля Викстранда за 2.30. Шведский защитник стабильно цепляет результативные передачи, в трёх из четырёх предыдущих матчей он уходил со льда не с пустыми руками.

Прогноз и ставки на матч «Ак Барс» — «Витязь»

«Ак Барс» проведёт заключительный матч перед паузой на Евротур. «Авангард» отстал в турнирной таблице, впереди небольшой отдых, да и играть предстоит перед родными болельщиками. Вроде бы есть все предпосылки для довольно результативного хоккея, благо что «Витязь» в последнее время пропускает много.



Ставка №1: гол в каждом периоде за 1.97.



Ставка №2: ИТБ 0.5 очка Микаэля Викстранда за 2.30.