Клиент БК проиграл 3 млн рублей из-за ставки на «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.35

Клиент букмекерской конторы ФОНБЕТ сделал ставку типа экспресс на сумму 3 млн рублей на три футбольных матча.
Игрок поставил на «Ливерпуль» в перенесённой встрече 18-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» за коэффициент 1.32, на победу «ПСЖ» в поединке 1/8 финала Кубка Франции с «По» за 1.12, а также на успех «Манчестер Сити» в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед» за 1.35.
Общий коэффициент экспресса составил 2.00, а потенциальная выплата — 6 млн рублей.
«Ливерпуль» и «ПСЖ» выиграли свои матчи с одинаковым счётом 2:0. «Манчестер Сити» в поединке с «Манчестер Юнайтед» переиграл соперника по владению мячом, количеству угловых, ударам по воротам и попаданиям в створ, но уступил со счётом 0:1.
Таким образом, у клиента БК зашли ставки на «Ливерпуль» и «ПСЖ», а выбор на успех «Манчестер Сити» за 1.35 оказался неудачным. Экспресс на 3 млн рублей проиграл.
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