«ПСЖ» — «Лион»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Франции 9 февраля

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лион».



Ставка: тотал больше 3.5 гола за 1.72.



«Неймар и компания после 23 туров уверенно идут на первой строчке в турнирной таблице, а вот “Лион” штормит — только на шестом месте идет команда. Тем не менее мне кажется, что нас ждёт реально очень интересное противостояние. Пусть парижане и продолжают доминировать на внутренней арене, но кто-то же должен им составить конкуренцию.



В “Лионе” выделяется форвард Мусса Дембеле, наколотивший уже восемь голов в этом году. Но у “ПСЖ”, конечно, есть Мбаппе и Неймар — очень достойный ответ Дембеле. Ох, Париж меня, конечно, всё время подводит. То они забьют больше, чем надо, то не пропустят. В этот раз команда играет с «Лионом».



Очень интересный предстоит матч. Конечно же, Париж — фаворит. Я от этого матча жду очень большого количества голов. Предлагаю поставить вам на тотал от 3,5 примерно за 1,70. Давайте сыграем так, чтобы не рисковать.



Конечно, я лично ожидаю, что будет пять или шесть голов, но ставим тотал больше 3,5 голов», — сказал Занозин.



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