Букмекеры: «Реал» — фаворит чемпионата Испании после 23-го тура

Вчера в 23-м туре чемпионата Испании по футболу «Реал» и «Барселона» одержали победы. Клуб из Мадрида на выезде разгромил «Осасуну» со счётом 4:1, а каталонцы в трудном матче оказались сильнее «Бетиса» 3:2.



По оценке букмекеров, «Реал» — фаворит чемпионата. Поставить на его победу можно за 1.61. Это примерно 52% вероятности. Шансы «Барселоны» аналитики оценили коэффициентом 2.10 (47%). Суммарные шансы всех остальных клубов составляют 1%. После 23 туров команда Зинедина Зидана опережает своих главных соперников на три очка. В то же время отрыв от идущего на 3-м месте «Хетафе» уже 10 очков.



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