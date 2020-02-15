«Сибирь» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 15 февраля

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — «Северсталь».



Ставка: ничья за 4.40.



«Сибирь» после завершения европаузы откровенно разочаровывает. Всухую проиграла дома невеликому «Куньлуню», сочинцы разделали сибиряков на глазах своих болельщиков под орех — пусть и не по счёту, но по игре. Такое ощущение, что на текущий регулярный чемпионат новосибирцы махнули рукой (если не сказать грубее): мол, в плей-офф всё равно попали, задача выполнена, и гори оно всё остальное синим пламенем.



С таким настроением в плей-офф делать нечего. С таким настроением делать нечего даже против «Северстали», которой в этом сезоне уже вообще ничего не нужно, причём давно. Но при этом череповчане, как могли, упирались в домашнем матче с «Куньлунем», хотя смысла упираться для них нет.



При таких раскладах «Северсталь» могла бы даже стать фаворитом грядущего матча в Новосибирске. Но не станет – слишком слабое исполнительское звено. Но вот крови у «Сибири» попьёт – это точно. Поэтому если сибиряки не хотят начинать плей-офф в Казани или Балашихе, то играть так, как они это делали во втором и третьем периодах матча с сочинцами, нельзя ни в коем случае. Вопрос в другом: а возможно ли в принципе мотивировать новосибирцев на такого соперника, как давно падшая «Северсталь»?



Поэтому я склонен предположить весьма неожиданный результат. А именно: малорезультативную ничью в основное время (что-нибудь из серии 1:1), а уже потом, в овертайме, в хозяйские ворота залетит какая-нибудь дурная «бабочка», и «Северсталь» отпразднует уже ненужную ей в нынешнем сезоне победу».



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