«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ 15 февраля в Ярославле

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА за 1.75.



«Конечно, ЦСКА — фаворит, и можно сказать, что «армейцы» на Западе выступают без конкуренции в этом сезоне. Если ЦСКА в хорошем состоянии, то москвичи могут обыграть любого соперника. Конечно, в какой-то игре могут недооценить соперника и потерять очки, но на «Локомотив» армейцы настроятся должным образом, так как ярославцы являются крепкой командой и ЦСКА захочет проверить свои силы перед матчами плей-офф.



ЦСКА сможет одержать победу, но много заброшенных шайб ждать не следует. «Армейцы» хорошо играют в обороне, а тем более в выездной игре они сыграют осторожно и победят со счётом 2:1 или 3:1. Недавно команды встречались между собой в Ярославле, и ЦСКА выиграл (3:0), но сейчас «Локомотив» сыграет чуть лучше и по крайней мере одной заброшенной шайбой сможет отличиться.



«Локомотив» находится на шестом месте. Я думаю, что это его закономерное положение. Ярославцы плохо начали сезон, но потом начали улучшать свою игру. Правда, им это не всегда удаётся. Ниже шестого места «Локомотив» не опустится, так как «Витязь» и «Торпедо» не смогут опередить ярославцев».

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