«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ 15 февраля в Ярославле

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА за 1.75.
«Конечно, ЦСКА — фаворит, и можно сказать, что «армейцы» на Западе выступают без конкуренции в этом сезоне. Если ЦСКА в хорошем состоянии, то москвичи могут обыграть любого соперника. Конечно, в какой-то игре могут недооценить соперника и потерять очки, но на «Локомотив» армейцы настроятся должным образом, так как ярославцы являются крепкой командой и ЦСКА захочет проверить свои силы перед матчами плей-офф.
ЦСКА сможет одержать победу, но много заброшенных шайб ждать не следует. «Армейцы» хорошо играют в обороне, а тем более в выездной игре они сыграют осторожно и победят со счётом 2:1 или 3:1. Недавно команды встречались между собой в Ярославле, и ЦСКА выиграл (3:0), но сейчас «Локомотив» сыграет чуть лучше и по крайней мере одной заброшенной шайбой сможет отличиться.
«Локомотив» находится на шестом месте. Я думаю, что это его закономерное положение. Ярославцы плохо начали сезон, но потом начали улучшать свою игру. Правда, им это не всегда удаётся. Ниже шестого места «Локомотив» не опустится, так как «Витязь» и «Торпедо» не смогут опередить ярославцев».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 15 февраля 2020
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
08:40
-
08:00
- 14 февраля 2020
-
22:45
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 февраля 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00