«Брюгге» — «Манчестер Юнайтед»: по какому каналу покажут матч, прогнозы и ставки
Сегодня, 20 февраля, в Бельгии, на стадионе «Ян Брейдель» пройдёт первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Брюгге» и «Манчестер Юнайтед». Начало матча запланировано на 20:55 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
По оценке букмекеров, фаворит поединка — английский клуб. Поставить на «Манчестер Юнайтед» можно за 2.50. Это примерно 39% вероятности. Сделать ставку на успех бельгийского клуба можно с коэффициентом 3.05 (32%). Поставить на ничейный исход матча можно за 3.35 (29%).
Ответный матч в Англии состоится 27 февраля..
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