«Зенит» — «Альба»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/2020 «Зенит» — «Альба».
Ставка: меньше 163 очков в матче за 2.43.
«Первый матч между командами был сыгран 4 октября в Берлине и завершился победой «Альбы» — 85:65.
«Зенит» занимает 17-е место в таблице, 7 побед и 17 поражений. Разница очков 74,8:80,8. В команде сменился тренер: вместо Жоана Плазы пришёл другой испанский специалист Хави Паскуаль. Не думаю, что в стартовом составе «Зенита» произойдут большие изменения. Разыгрывающий Эндрю Альбиси сейчас в отличной форме. Менять его с пользой для командной игры способен Дмитрий Хвостов. Вряд ли мы увидим Ренфро в ближайших играх — у него травма. Атакующий защитник и капитан команды Евгений Воронов показывает стабильную игру в атаке и очень хорош в защите. Его сменщик Холлинс является отличным снайпером, но не каждый вечер.
Кроме того, в команде есть универсал — Антон Понкрашов, что обеспечивает достаточную глубину ротации. Лёгкий форвард Матеуш Понитка намного интереснее и изобретательнее, чем его конкурент на позиции Владислав Трушкин. У последнего только дальний бросок отличный. Вот на позиции мощного форварда у Паскуаля появляется выбор: Уилл Томас, Андрей Зубков или Тим Абромайтис. Кого предпочтёт новый наставник — вопрос. В центре вне конкуренции Густаво Айон. Мексиканец стабилен и работоспособен. Была хорошая замена в лице Колтона Айверсона, но он травмирован. Остаётся Антон Пушков. «Зенит» является одной из самых малорезультативных команд Евролиги. Зато очень активно борется на щитах — 32,3 подбора в среднем за игру.
«Альба» идёт 16-м, 8 побед и 16 поражений. Во главе — опытный испанский наставник Аито Гарсия Ренесес. Достаточно глубокий состав на периметре: разыгрывающие Херманнссон, Сива и Мейсон, атакующие защитники Эрикссон, Матиссек и Огбе. Очень приличный легкий форвард Гедрайтис, которого меняет Гиффи с очень точным дальним броском. На позиции мощного форварда регулярно выходит в старте Сикма, который здорово подбирает под щитами. Его могут поменять Тайлер Кавано или Шнайдер, но они менее опасны. В центре выходит Ннокко, обладающий выдающимися физическими качествами — силой и прыгучестью. Его сменщики Тиманн и Никич уступают ему в классе. «Альба» очень много пропускает — 89,8 очка за матч. Защита явно не отрепетирована», — сказал Гомельский.
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