«Даллас» — «Чикаго»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Даллас» — «Чикаго».



Ставка: победа «Далласа» и тотал больше 5.5 шайбы за 3.20.



«Это один из последних шансов «Чикаго» зацепиться за зону плей-офф. Пока «Блэкхоукс» (62 очка в 61 матче) отстают от идущего восьмым «Калгари» (68 в 62) на четыре очка, если говорить о потерянных. Но ещё в гонке есть «Нэшвилл», «Аризона», «Миннесота» — они более достойны того, чтобы выдавить из восьмёрки «Калгари» или «Виннипег».



Поэтому я в светлую перспективу «Чикаго» верю слабо. Лишь две победы в последних девяти матчах – с такой скоростью за плей-офф не бегут.



«Даллас» же идёт третьим в Центральном дивизионе (76 в 61). Пять побед в последних семи матчах. Сильнее состав, более цельная команда, лучше вратари.



3,20 – думаю, у себя дома «Старз» должны побеждать «Чикаго». Причём я рискую, выбирая основное время и повышая кэф. При этом должно сбыться, что будет пробит тотал 5,5. Хочется верить, что именно так и произойдёт».



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