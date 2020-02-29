«Динамо» — «Спартак»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Спартак» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Динамо» за 2.63.



«Меня «Спартак» совсем не впечатляет. Ничего нового в игре спартаковцев я не увидел. Команда выиграла турнир в Катаре, но сколько-нибудь целостного впечатления о себе подопечные Тедеско не оставили. Серьёзных задач клуб в этом сезоне уже не решает, а значит, в оставшихся играх чемпионата команда будет заниматься построением игры.



У «Динамо» более качественные исполнители, поэтому я считаю, что хозяева являются фаворитами предстоящего поединка. Кроме того, думаю, что игра будет не очень результативной. Скорее всего, судьбу матча решит один забитый гол, который будет на счету одного из футболистов хозяев».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.