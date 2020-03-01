«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Вуйтека на первый матч плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Авангард» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Авангарда» с ОТ за 1.55.



«Тут фаворит — «Авангард». В принципе, практически всегда в первых матчах серии фаворитом является домашняя команда. Конечно, не всегда хозяева побеждают, так как в плей-офф всегда тяжёлая борьба. Уфа сейчас довольно сильная команда, и между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым нет большой разницы в классе.



Предполагаю, что «Салават! выиграет как минимум два матча, и думаю, что серия завершится со счётом 4:2, а возможно, и 4:3 в пользу «Авангарда». Думаю, что это самый вероятный сценарий серии, так как встречаются команды, которые всегда между собой проводят упорные поединки.



Первый матч серии получится нервным, у команд будет много эмоций. От первой игры, конечно, не так сильно зависит исход серии, но чаще всего в ней побеждают хозяева. Правда, «Авангард» проиграл четыре последних матча регулярного чемпионата, но я думаю, что эти результаты в основном из-за того, что в последних матчах для омичей ничего не решалось, и, возможно, они готовились к плей-офф. Сейчас «Авангард» соберётся и сможет стартовать в этой серии с победы».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.