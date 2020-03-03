«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Вуйтека на матч плей-офф КХЛ 3 марта

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на 2-й матч серии 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина «Авангард» — «Салават Юлаев».



Ставка: «СЮ» не проиграет за 2.05.



«Авангард» очень хорошо сыграл в первом матче серии. Команда действовала на высочайшей скорости, постоянно угрожала воротам уфимцев. Омичи нанесли в створ ворот соперника больше 40 бросков, что говорит о запредельном настрое команды. В итоге хозяева одержали уверенную победу.



Однако я не уверен, что Омск сумеет выиграть и во втором матче. «Салават Юлаев» — очень интересная команда, которая имеет в своем составе качественных исполнителей. Хоккеисты во главе с тренерским штабом досконально разберут прошлую игру и сделают правильные выводы. Я думаю, что уфимцы начнут предстоящую встречу осторожно, постараются внимательно и надежно сыграть в обороне. Они будут действовать на контратаках. Исполнительское мастерство хоккеистов Уфы позволит гостям сравнять счет в этой серии».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.