Эксперты оценили вероятность отмены матчей чемпионата Беларуси по футболу

Беларусь остаётся одной из немногих стран, которая не опасается пандемии коронавируса. В ближайшие выходные должен стартовать чемпионат страны по футболу. На данный момент планируется, что матчи пройдут в стандартном режиме, без ограничений для посещения зрителей.



Букмекеры принимают ставки относительно того, в каком формате сыграют матч 3-го тура БАТЭ — «Рух». Сделать ставку на то, что игру перенесут, можно с коэффициентом 1.80. За 2.20 можно поставить на то, что матч состоится, но при пустых трибунах. Наконец, с коэффициентом 3.00 предлагается сделать ставку на то, что встреча состоится в присутствии зрителей.



Третий тур чемпионата Беларуси запланирован на 10-13 апреля.



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