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Матчи по хоккею и гандболу для ставок 21 марта

Матчи по хоккею и гандболу для ставок 21 марта
Ставки / Прогнозы 0

В чемпионате Беларуси среди команд Высшей лиги по хоккею в 15:30 начнётся встреча сборной Беларуси U17 с «Минскими зубрами». Кроме того, букмекерские конторы предлагают ставки на матчи любительских команд России и Беларуси.

21 марта состоятся также сразу три матча в первом дивизионе чемпионата Беларуси по гандболу. Флагман белорусского гандбола — БГК им. Мешкова примет «Гомель», СКА-Минск сыграет с БГУФК-СКА, а «Кронон» — с «Машекой». Игры начнутся в 15:00.

В Екатеринбурге проходит шахматный турнир претендентов. В 14:00 Фабиан Каруана сразится с Яном Непомнящим, Ван Хао — с Кириллом Алексеенко, Максим Вашье-Лаграв — с Александром Грищуком, а Дин Лижэнь — с Анишем Гири.

Кроме того, можно сделать ставки на финалы шведской Элитсерии по хоккею с мячом у мужчин и женщин, на матчи по австралийскому футболу и на любительские турниры по настольному теннису.

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Ставки и прогнозы на 21 марта: обзор матчей в футболе, хоккее и гандболе
В тренде – белорусский спорт.
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