Матчи по хоккею и гандболу для ставок 21 марта

В чемпионате Беларуси среди команд Высшей лиги по хоккею в 15:30 начнётся встреча сборной Беларуси U17 с «Минскими зубрами». Кроме того, букмекерские конторы предлагают ставки на матчи любительских команд России и Беларуси.
21 марта состоятся также сразу три матча в первом дивизионе чемпионата Беларуси по гандболу. Флагман белорусского гандбола — БГК им. Мешкова примет «Гомель», СКА-Минск сыграет с БГУФК-СКА, а «Кронон» — с «Машекой». Игры начнутся в 15:00.
В Екатеринбурге проходит шахматный турнир претендентов. В 14:00 Фабиан Каруана сразится с Яном Непомнящим, Ван Хао — с Кириллом Алексеенко, Максим Вашье-Лаграв — с Александром Грищуком, а Дин Лижэнь — с Анишем Гири.
Кроме того, можно сделать ставки на финалы шведской Элитсерии по хоккею с мячом у мужчин и женщин, на матчи по австралийскому футболу и на любительские турниры по настольному теннису.
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