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«Белшина» — «Минск»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата Беларуси

«Белшина» — «Минск»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

В матче первого тура чемпионата Беларуси «Белшина» принимает «Минск». Начало встречи — в 16:00 мск.

Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Минска» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех «Белшины» оценён букмекерами коэффициентом 3.22. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.54.

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси «Белшина» — «Минск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.30, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.82.

Поставить на то, что обе команды забьют, предлагается за 1.99.

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