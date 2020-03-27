Курс доллара. Прогноз: в ближайшую неделю рубль немного укрепится

Ведущий аналитик RoboForex Дмитрий Гурковский дал краткосрочный прогноз на курс рубля к доллару США.
«Если бы в планы регулятора входили экстренные действия, он бы предпринял их в пиковые моменты. В общем-то, намерения властей вполне ясны: низкая ставка и девальвированный рубль позволят продолжать наполнение бюджета, инфляция и так вырастет, но ЦБ сможет держать её под контролем. В проигрыше остаётся население, которое с начала года стало на 30% беднее.
Краткосрочно доллар США может корректироваться вплоть до 77,50 рубля. Дальнейшее развитие событий напрямую зависит от внешнего фона. Для евро в паре с рублем вероятный коридор колебаний — 83-88 рублей», — полагает Гурковский.
Поставить на то, что рубль удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).
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