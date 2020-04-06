Курс доллара. Прогноз эксперта: рубль не будет расти на неделе 6-12 апреля

Аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков дал прогноз на курс доллара США на неделю с 6 по 12 апреля.



«Нефтяники США призывают наложить ограничения на Москву и Эр-Рияд. Саудитам предлагают урезать военную помощь, а российское «чёрное золото» обложить дополнительным денежным оброком. Кроме того, Россия и Саудовская Аравия обменялись жёсткими заявлениями, фактически обвинив друг друга во лжи. Поэтому пока, как я считаю, очень рано ждать движения курса в диапазон 75-70 рублей. А более реалистическим прогнозом мне видится коридор 76-80 рублей за доллар», – подчеркнул Кочетков.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последнюю неделю американская валюта немного подешевела.



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