«Минск» — БАТЭ: прогноз и ставка Виктора Гусева на матч чемпионата Беларуси по футболу

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 4-го тура чемпионата Беларуси «Минск» — БАТЭ.
Ставка: победа БАТЭ за 2.08.
“Минск” является середняком белорусского футбола. Это подтверждает и статистика личных встреч команд. За все время соперничества столичный коллектив выиграл шесть раз, дважды была зафиксирована ничья. Остальные 22 раза победу неизменно праздновал БАТЭ. В четырех последних матчах трижды выиграл БАТЭ. В последнем матче выиграл “Минск” (3:2).
“Минск” прыгнул выше головы. После двух туров столичный клуб и вовсе был на первом месте в промежуточной турнирной таблице. Сейчас минчане — на третьем месте. Помним и яркую победу в дерби столицы Белоруссии с “Динамо”, когда “Минск” выиграл — 3:2.
БАТЭ продолжает оставаться флагманом местного футбола. Да, сейчас команда не в лучшей форме. В трёх турах борисовский клуб выиграл лишь один раз и дважды проиграл. В итоге — промежуточное 11-е место. Однако тренер Альшевский старается менять игру команды и строить что-то новое.
Именно поэтому рано сбрасывать со счетов борисовскую команду. Кстати, у них неплохие шансы пробиться в финал Кубка Белоруссии. И в чемпионате пора налаживать дела. Исходя из этого ставлю на победу БАТЭ с коэффициентом 2.08».
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