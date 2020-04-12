«Минск» — БАТЭ: прогноз Александра Аксёнова на матч Высшей лиги Беларуси

Известный комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 4-го тура чемпионата Беларуси «Минск» — БАТЭ.



Ставка: обе забьют за 1.80.



«В белорусском чемпионате уже три тура позади, а многократный чемпион БАТЭ всё ещё не способен показывать стабильный уровень игры. После скромной победы на внутреннем первенстве над «Рухом» последовала осечка в первом матче полуфинальной стадии Кубка Белоруссии, где футболисты из Борисова проиграли «Славии». Стоит отметить, этот коллектив совсем недавно сумел переиграть БАТЭ и в чемпионате. В кубке подопечные Кирилла Альшевского вновь недостаточно хорошо сыграли в обороне, не сумев реализовать хотя бы один голевой эпизод в атаке. С этими трудностями БАТЭ борется с начала сезона, но улучшений пока не видно.



Очередной соперник борисовского коллектива — «Минск». Минчане хорошо начали сезон, показывают весьма результативный футбол, а это так редко бывает в белорусском первенстве. В прошлом туре они уступили главному открытию сезона — «Энергетику», а до этого отправили в ворота соперников пять мячей. Думается, сумеют забить и в ворота БАТЭ, который не блещет надёжностью. Впрочем, и борисовский клуб наверняка забьёт.



Мой прогноз на матч «Минск» — БАТЭ — обе забьют».



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