БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Александра Неценко на матч Высшей лиги Беларуси

Известный комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч 5-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ».



Ставка: победа БАТЭ + тотал меньше 3.5 мяча за 2.04.



«Команда из Жодино возглавляется очень опытным тренером Юрием Пунтусом. Его кредо – организация игры. «Торпедо» в этом сезоне демонстрирует очень хорошую оборонительную работу – три сухие победы. Обычно больше двух мячей в матчах с участием этой команды не забивалось. Главный фактор, который позволяет «Торпедо» очень хорошо стоять в турнирной таблице, — великолепная игра вратаря Бушмы, в чьём активе три сухих матча, и бразилец Габриэль Рамос – новичок белорусского чемпионата приложил усилия к трем из четырех мячей своей команды. Он позволил обыграть солигорский «Шахтёр», забив мяч на последних минутах игры. Рамос в последнем туре помог забить партнёру Хачатуряну и отличился сам.



Думаю, БАТЭ найдёт возможность не давать Рамосу бить из-за штрафной и постарается его нейтрализовать. Все остальные игроки жодинцев не показывают серьезной результативности. К тому же БАТЭ здорово выступает дома в высшей лиге – в последних 14 матчах одержано 12 побед. Жодинцы на выезде играют неудачно – 5 последних гостевых матчей национального чемпионата из 6 не выиграны.



В 6 последних личных встречах – 5 побед БАТЭ и одна ничья. БАТЭ еще не разогнался, и победа над «Минском» не является показательной. «Торпедо» засушит игру, будет играть от обороны, и матч не будет результативным. Тем не менее, думаю, БАТЭ выиграет, а тотал не превысит 3,5 мяча. Думаю, есть смысл поставить на сумму этих условий».



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