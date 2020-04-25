«Славия» — «Минск»: прогноз Константина Генича на матч 6-го тура чемпионата Беларуси

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 6-го тура Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020 «Славия» — «Минск».



Cтавка: тотал больше 2 мячей за 1.75.



«Славия» перед ответной встречей с БАТЭ примет дома «Минск». Минчане три последние встречи проиграли, причём даже не забивали. Сначала уступили «Энергетику», затем БАТЭ и в последнем туре — «Руху». При этом «Минск» — одна из самых верховых команд чемпионата: в пяти турах трижды был верх в матчах с участием «Минска».



«Славия» в последнем туре уступила «Ислочи» (1:2). В прошлом сезоне дома «Минск» победил — 1:0. А до этого в пяти встречах подряд были сумасшедшие верховые игры: 4:3 побеждала «Славия», 6:2 выигрывал «Минск», 2:2, 2:2 и было еще и 6:2 в пользу «Славии». Сейчас составы изменились, но верю, что в белорусской лиге бывают не только низы.



Мой прогноз — верх. Можно рискнуть и за коэффициент больше «двойки» сыграть «тотал больше 2,5 мяча», но остановлюсь на варианте «тотал больше 2 мячей» за 1,75. Травка подросла. Неплохое поле в Мозыре. У «Минска» хорошие ребята впереди, тот же Хващинский. Да, не забивал «Минск» в трех турах подряд. Но до этого в двух турах забивали же по три. Почему бы не забить «Славии»? Да и «Славия» способна забить дома».



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