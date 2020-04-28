Что делать с рублем завтра. Прогноз трейдера: облигации защитят рубль

Аналитик «БКС Брокер» Дмитрий Бабин дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«От нестабильности нефтяного рынка российскую валюту защищает высокий спрос на ОФЗ. Рубль в ближайшие сессии будет торговаться в рамках коридора, который был сформирован в конце прошлой недели.



В паре с долларом рубль будет находиться в диапазоне 74,95 — 75,40, в паре с единой валютой ЕС — в пределах 79,80-81,30 руб… Драйвером же для всех рынков по-прежнему остаётся динамика пандемии коронавируса, а также макростатистические данные, которые отражают влияние этой проблемы на мировые экономики», – сказал Бабин.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте после обвала цены на нефть курс рубля резко снизился. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.