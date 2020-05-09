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Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: прогноз и ставка на бой UFC 249

Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: прогноз и ставка на бой UFC 249
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой Тони ФергюсонДжастин Гэтжи, который возглавит турнир UFC 249.

Ставка: победа Тони Фергюсона в первых трёх раундах за 2.70.

«Гэтжи — настоящий рубака, с мощным ударом, способный быстро и болезненно выключить свет. По общему уровню он уступает опытнейшему Эль Кукую, но, если вдруг тот допустит недооценку или потерю концентрации, наказание не заставит себя ждать. Первому после долгой паузы ивенту нужен именно такой главный бой — с двумя взрывными атлетами, которые не позволят публике скучать.

Фергюсон идёт у букмекеров явным фаворитом, что абсолютно логично. Гэтжи обладает мощью, но донести до Тони серию ударов практически невозможно, а одно попадание (даже самое крепкое) его не уронит. Кроме того, Эль Кукуй прошёл полный лагерь и находится в замечательной форме.

По выносливости он способен дать фору кому угодно, что означает только одно: у Гэтжи могут возникнуть шансы в первом или втором раунде, но, чем дальше зайдёт бой, тем большим будет преимущество Фергюсона. Он лучше в партере и, банально, опытнее.

Джастин в UFC лишь дважды доходил до третьего раунда. И проиграл в обоих случаях — Альваресу и Порье. Скорее всего, увидим яркий поединок, в котором разница в классе и кардио поможет Фергюсону победить. П1 идёт у букмекеров за 1.48. Если хотите поднять коэффициент, подумайте о П1 в первых трёх раундах за 2.70».

Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи. Прогноз на UFC 249: Хабиб не уйдёт от боя с Эль Кукуем
Победа ничего не даст Тони, а вот в случае поражения он потеряет всё.
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