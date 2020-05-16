«РБ Лейпциг» — «Фрайбург»: прогноз Эльвина Керимова на матч 26-го тура немецкой Бундеслиги

Известный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 26-го тура Бундеслиги сезона-2019/20 «РБ Лейпциг» — «Фрайбург».



Ставка: обе забьют за 1.89.



«Встреча, которая пройдет в Лейпциге, может стать украшением тура. Обе команды любят играть в атаку. В 7 матчах «Лейпцига» с «Фрайбургом» из 9 проходила ставка «обе забьют». В первом круге команда Кристиана Штрайха сенсационно обыграла дома «РБ» со счетом 2:1, причем два мяча в той встрече были забиты на 90-й минуте.



У «Лейпцига» ближайший матч пропустят несколько игроков основы. Потери «РБ» можно назвать существенными, но они не должны серьёзно сказаться на атакующем потенциале команды. После «Баварии» и «Дортмунда» «Лейпциг» с 62 голами — третий по результативности клуб Бундеслиги в нынешнем сезоне.



«Фрайбург» после 25 туров набрал 36 очков. Это лучший результат команды за 7 лет. «Фрайбург» силён своей коллективной игрой. Кроме того, команда Штрайха хороша на стандартах — 10 голов из последних 14 «бразильцы из Брайсгау» забили после розыгрышей штрафных и угловых. Так что если не забьют с игры, могут забить со стандартов.



Я жду результативной игры. Мой прогноз — обе забьют».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.