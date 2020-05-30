«Белшина» — «Славия»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Белшина» — «Славия».



Ставка: «Славия» не проиграет за 1.42.



«Больший фаворит – «Славия», даже несмотря на то, что играет на выезде. Не представляю, за счёт чего «Белшина» может обыграть «Славию», но ничья вполне может быть. Безвыигрышная серия у «Белшины» затянулась, команда играет плохо, и поражение от «Шахтёра» в последнем туре это подтверждает.



В Беларуси зрители ходят на матчи, и фактор домашнего поля может сыграть свою роль, но не верю, что хозяевам удастся одержать первую победу в этом сезоне. «Славия» дома играет лучше, но в матче с аутсайдером нужно набирать очки. Думаю, «Славия» как минимум не проиграет».



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