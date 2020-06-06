«Фортуна» — «Хоффенхайм»: прогноз Владислава Батурина на матч 30-го тура Бундеслиги

Известный комментатор Владислав Батурин сделал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Фортуна» — «Хоффенхайм».



Ставка: обе забьют за 1.57.



«Матч в Дюссельдорфе привлекает к себе внимание. Он важен для соперников с турнирной точки зрения, так как противоборствующие стороны хоть и находятся на разных полюсах таблицы и решают разные задачи, они буквально переполнены мотивацией.



На выезде «сельские» чувствуют себя достаточно комфортно и набрали очков даже больше, чем дома. В первом круге в противостоянии этих клубов была зафиксирована ничья (1:1). В пяти последних личных встречах четыре раза забивали оба соперника.



«Фортуна» остро нуждается в очках, ей надо спасаться, и она от матча к матчу демонстрирует упорство и огромное желание сделать всё возможное, чтобы и в следующем сезоне играть в классе сильнейших. «Хоффенхайм» рвётся в еврокубки, он знает, как добывать очки в гостях. Клуб из Зинсхайма зубаст в атаке, но порой слаб при обороне собственных ворот. Не хватает надёжности в защите и клубу из Дюссельдорфа, зато желание забить в родных стенах, взять очки и не вылететь является сумасшедшей мотивацией».



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