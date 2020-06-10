На «Ливерпуль» подали в суд из-за контракта с букмекером

Спортивное агентство Winlink подало в суд на «Ливерпуль» из-за контракта клуба с букмекерской компанией BetVictor. Представители агентства хотят получить 1.1 млн фунтов, уверяя, что именно они стали посредниками в сделке. «Ливерпуль» размещал рекламу букмекера на тренировочной форме на протяжении трёх сезонов, получая за это 5 млн фунтов в год.
Представители «Ливерпуля» не принимают требования. Клуб заявил, что сделка стала возможной благодаря дружбе бывшей главы партнёрского департамента «Ливерпуля» Рафаэллы Валентино и генерального директора BetVictor Андреаса Мейнрада.
В суде представители Winlink заявили, что не раз помогали клубам в сотрудничестве с букмекерами. Они сопровождали сделки по спонсорству букмекерскими компаниями «Челси», «Ювентус» и «Интер», но только «Ливерпуль» не выплатил комиссионные.
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