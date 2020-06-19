«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на матч 30-го тура АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (0) за 2.08.



«Надо ли говорить, что это важнейшая игра для обеих команд, ибо и лондонцы, и манкунианцы претендуют не только на путевки в Лигу Европы, но и в Лигу чемпионов. Напомню, что окончательное решение о допуске «Манчестер Сити» к главному клубному турниру старого света УЕФА примет в июле. Очки сейчас для всех команд действительно на вес золота.



Диспозиция на данный момент такова. Гости занимают пятую позицию в турнирной таблице, 45 очков, 44-30 разница забитых и пропущенных, разница в плюс 14. У хозяев восьмое место, 41 очко, мячи 47/40, разница в плюс семь. Все перечисленные показатели, как вы знаете, крайне важны при определении преимущества той или иной команды в случае равенства очков. В первом круге на «Олд Траффорд» 4 декабря «Манчестер Юнайтед» выиграл со счетом 2:1 с большим трудом благодаря дублю Рэшфорда. Решающий гол в этом матче хозяева забили с пенальти. У «Тоттенхэма» отличился Деле Алли.



Команды начинают нынешний отрезок чемпионата в боевых составах. Харри Кейн полностью восстановился после травмы и готов помочь своим партнерам. Шансы у соперников равны. У стартовой линии все пока в одной линии. Даже фактор своего поля не сыграет, поскольку матч будет проходить при пустых трибунах. Рискну поставить на победу «Тоттенхэма» с форой (0) и коэффициентом 2,08», — сказал Елагин.



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