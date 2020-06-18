«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Марсьяль и Рашфорд передадут привет Моуринью

19 июня «Тоттенхэм Хотспур» примет «Манчестер Юнайтед» в матче 30-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:15 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.08.
Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «МЮ»
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26.
Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» (19.06.2020)
Долгожданная Английская Премьер-лига вернулась после паузы. Было решено, что все игры пройдут при пустых трибунах. 17 июня состоялись матчи перенесенного 28-го тура между четырьмя командами: «Шеффилд Юнайтед» гостил у «Астон Виллы», а «Манчестер Сити» принимал лондонский «Арсенал». Таким образом, теперь всем участникам осталось провести ровно по девять встреч.
Плотность турнирной таблицы настолько велика, что на еврокубки претендуют как минимум девять клубов. Конечно, с первым и вторым местами всё понятно. Но вот дистанция между третьим «Лестером» и девятым «Арсеналом» составляет 13 баллов, а потому вплоть до 38-го тура нас ожидает много всего интересного.
Открыть программу 30-го тура выпала честь четырём клубам. В центральном матче дня сойдутся «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед». На момент рестарта чемпионата Англии лондонцы имеют в своём активе 41 очко и располагаются на восьмой строчке. До дающей право на выход в Лигу чемпионов четвертой позиции им не хватает семи очков, а зона Лиги Европы совсем рядом.
До вынужденного перерыва «Тоттенхэм» имел кадровые проблемы, что заметно отразилось на результатах. В особенности клуб почувствовал нехватку Гарри Кейна, когда тот получил серьёзную травму. Случилось это 1 января в матче с «Саутгемптоном» (0:1). С тех пор «шпоры» провели восемь матчей и набрали 11 из 24 возможных очков.
Впрочем, сейчас с капитаном сборной Англии всё в порядке. Он даже принимал участие в контрольных матчах лилейно-белых, так что и его появление в предстоящем поединке вопросов не вызывает. Правда, игровое время Кейна могут ограничить, но уже детали.
У «Манчестер Юнайтед» тоже есть поводы для радости. Из лазарета наконец присоединились Маркус Рашфорд и Поль Погба. Главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер недавно заявил СМИ, что они вместе с основой готовятся к возобновлению сезона.
На данный момент «красные дьяволы» занимают комфортную пятую строчку, набрав 45 очков. До Лиги чемпионов рукой подать — идущий четвёртым «Челси» Фрэнка Лэмпарда оторвался всего на три пункта. Однако действовать придётся осторожно: отрыв от шестого «Шеффилд Юнайтед» и от седьмого «Вулверхэмптона» один и два балла соответственно.
По сравнению с первой частью сезона манкунианцы подправили свои дела, а на вынужденную паузу ушли с беспроигрышной серией в пять матчей. За это время они набрали 11 из 15 возможных очков, обыграв при этом конкурента «Челси» (2:0) и принципиального соперника «Манчестер Сити» (2:0). Отчасти поэтому букмекеры и отдают им предпочтение.
Однако мы бы не стали спешить с выводами. «Тоттенхэм Хотспур» из трёх месяцев карантина тоже извлёк пользу. Клуб перезагрузился, футболисты предостаточно отдохнули, а травмированные пришли в норму. Не сможет помочь своей команде разве что дисквалифицированный Деле Алли.
Также стоит отметить неплохую домашнюю статистику «шпор». Дело в том, что по набранным очкам у себя дома они занимают пятое место в английской Премьер-лиге, забив при этом 27 голов за 14 игр, то есть почти по две штуки за 90 минут. Так что ответить гостям они наверняка смогут.
Мы бы проверили ставку обе забьют за сносный коэффициент 1.70. Сейчас и тем, и другим необходимы очки, а потому играть они будут только на победу. С атакой у команд проблем быть не должно: «Манчестер Юнайтед» за 29 туров оформил 44 мяча, а «Тоттенхэм» — 47.
Прогноз и ставки на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
Большинство травмированных игроков и у тех, и у других вернулись в строй. Прежде всего внимание приковано к двум основным нападающим команд: у «шпор» это Гарри Кейн, а у «красных дьяволов» — Маркус Рашфорд. Оба форварда должны внести остроту в атаку команд. С точки зрения борьбы за еврокубки обеим клубам нужна только победа, а потому ждём упорной борьбы и голов в обе стороны.
Ставка: обе забьют за коэффициент 1.70.
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