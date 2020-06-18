«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Марсьяль и Рашфорд передадут привет Моуринью

19 июня «Тоттенхэм Хотспур» примет «Манчестер Юнайтед» в матче 30-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:15 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.08.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «МЮ»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» (19.06.2020)

Долгожданная Английская Премьер-лига вернулась после паузы. Было решено, что все игры пройдут при пустых трибунах. 17 июня состоялись матчи перенесенного 28-го тура между четырьмя командами: «Шеффилд Юнайтед» гостил у «Астон Виллы», а «Манчестер Сити» принимал лондонский «Арсенал». Таким образом, теперь всем участникам осталось провести ровно по девять встреч.

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Плотность турнирной таблицы настолько велика, что на еврокубки претендуют как минимум девять клубов. Конечно, с первым и вторым местами всё понятно. Но вот дистанция между третьим «Лестером» и девятым «Арсеналом» составляет 13 баллов, а потому вплоть до 38-го тура нас ожидает много всего интересного.



Открыть программу 30-го тура выпала честь четырём клубам. В центральном матче дня сойдутся «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед». На момент рестарта чемпионата Англии лондонцы имеют в своём активе 41 очко и располагаются на восьмой строчке. До дающей право на выход в Лигу чемпионов четвертой позиции им не хватает семи очков, а зона Лиги Европы совсем рядом.



До вынужденного перерыва «Тоттенхэм» имел кадровые проблемы, что заметно отразилось на результатах. В особенности клуб почувствовал нехватку Гарри Кейна, когда тот получил серьёзную травму. Случилось это 1 января в матче с «Саутгемптоном» (0:1). С тех пор «шпоры» провели восемь матчей и набрали 11 из 24 возможных очков.

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Впрочем, сейчас с капитаном сборной Англии всё в порядке. Он даже принимал участие в контрольных матчах лилейно-белых, так что и его появление в предстоящем поединке вопросов не вызывает. Правда, игровое время Кейна могут ограничить, но уже детали.



У «Манчестер Юнайтед» тоже есть поводы для радости. Из лазарета наконец присоединились Маркус Рашфорд и Поль Погба. Главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер недавно заявил СМИ, что они вместе с основой готовятся к возобновлению сезона.



На данный момент «красные дьяволы» занимают комфортную пятую строчку, набрав 45 очков. До Лиги чемпионов рукой подать — идущий четвёртым «Челси» Фрэнка Лэмпарда оторвался всего на три пункта. Однако действовать придётся осторожно: отрыв от шестого «Шеффилд Юнайтед» и от седьмого «Вулверхэмптона» один и два балла соответственно.

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По сравнению с первой частью сезона манкунианцы подправили свои дела, а на вынужденную паузу ушли с беспроигрышной серией в пять матчей. За это время они набрали 11 из 15 возможных очков, обыграв при этом конкурента «Челси» (2:0) и принципиального соперника «Манчестер Сити» (2:0). Отчасти поэтому букмекеры и отдают им предпочтение.



Однако мы бы не стали спешить с выводами. «Тоттенхэм Хотспур» из трёх месяцев карантина тоже извлёк пользу. Клуб перезагрузился, футболисты предостаточно отдохнули, а травмированные пришли в норму. Не сможет помочь своей команде разве что дисквалифицированный Деле Алли.



Также стоит отметить неплохую домашнюю статистику «шпор». Дело в том, что по набранным очкам у себя дома они занимают пятое место в английской Премьер-лиге, забив при этом 27 голов за 14 игр, то есть почти по две штуки за 90 минут. Так что ответить гостям они наверняка смогут.

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Мы бы проверили ставку обе забьют за сносный коэффициент 1.70. Сейчас и тем, и другим необходимы очки, а потому играть они будут только на победу. С атакой у команд проблем быть не должно: «Манчестер Юнайтед» за 29 туров оформил 44 мяча, а «Тоттенхэм» — 47.

Прогноз и ставки на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

Большинство травмированных игроков и у тех, и у других вернулись в строй. Прежде всего внимание приковано к двум основным нападающим команд: у «шпор» это Гарри Кейн, а у «красных дьяволов» — Маркус Рашфорд. Оба форварда должны внести остроту в атаку команд. С точки зрения борьбы за еврокубки обеим клубам нужна только победа, а потому ждём упорной борьбы и голов в обе стороны.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.70.