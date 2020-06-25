«Бетис» — «Эспаньол»: прогноз и ставка на матч 31-го тура чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Эспаньол».
Ставка: «Эспаньол» не проиграет за 1.74.
«Дело в том, что четыре предыдущие очные встречи завершились вничью. И в целом этот результат устроит обе команды. Хозяева сделают ещё один шажок от зоны вылета, а гости привезут очко со сложного выезда. В принципе, проверить лобовую ничью за 3.50 вполне можно.
Букмекеры отдают заметное преимущество «Бетису», что объясняется в первую очередь местом проведения встречи. После рестарта зелёно-белые выглядят довольно грустно и мало забивают, а «Эспаньол» будет предельно мотивирован, ведь на кону вылет в Сегунду. На наш взгляд, логичнее играть от аутсайдера.
Классическая ставка Х2 идёт за нестыдный коэффициент 1.74. Если хотите увеличить потенциальный выигрыш, подумайте о комбинированном варианте Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.17 или о ИТБ 1 гола «Эспаньола» за 2.01».
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