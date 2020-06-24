«Бетис» — «Эспаньол». Прогноз: Фекир, Гуардадо и Бартра помогут худшему клубу Ла Лиги

25 июня «Бетис» и «Эспаньол» сыграют в матче 31-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Бетиса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Эспаньола» оценён букмекерами коэффициентом 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Эспаньол»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 25 июня «Бетис» — «Эспаньол» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.15, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.86. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз матча Примеры «Бетис» — «Эспаньол» (25.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Три полных тура уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 31-го тура испанской Примеры завершится в четверг, 25 июня, двумя играми. Самая поздняя из них стартует в 23:00 мск в Севилье, где местный «Бетис» на стадионе «Бенито Вильямарин» примет «Эспаньол».

Соперники проводят сезон ниже ожиданий и явно не могут быть довольны текущим положением дел. «Эспаньол» вообще замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в активе всего 24 очка. Идущий 17-м «Эйбар» оторвался на пять баллов, а «Сельта» — на шесть. Положение непростое, но время ещё есть.

На самом деле после рестарта каталонцы выглядят вполне симпатично. За три тура они успели скопить четыре очка. Для начала хлопнули в родных стенах крепкий «Алавес» (2:0), хотя тут нужно сказать об удалении вратаря гостей ещё в середине первого тайма. Дальше преимущество было огромным, дело спокойно могло закончиться со счётом 4:0 или 5:0.

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В следующем туре выпало тяжелейшее испытание. Играть в гостях у колючего «Хетафе» — в принципе удовольствие сильно ниже среднего. А тут ещё и с 16-й минуты пришлось действовать в меньшинстве после прямой красной карточки Бернардо Эспиносы. Оборона «попугаев» пусть с трудом, но справилась.

Правда, в субботу случилось абсолютно справедливое поражение от «Леванте» (1:3). Но тут нужно отметить самих «лягушек», после рестарта остановивших «Валенсию» и «Севилью». Да и вплоть до середины второго тайма счёт был равным, только в концовке хозяева окончательно подсели. Видимо, сказалась усталость после 80 минут игры в меньшинстве накануне.

У «Бетиса» дела идут лучше. Сохранение прописки в элите не должно стать проблемой, хотя клуб наверняка мечтал о большем. На данный момент зелёно-белые располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице Примеры с 34 очками. До зоны еврокубков уже очень далеко — 13 пунктов.

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Придётся смотреть вниз. Зона вылета находится в восьми баллах. То есть по сути севильцы просто доигрывают сезон без каких-либо амбиций. Что, в общем, видно и по результатам: одно очко после рестарта. Справедливое поражение от «Севильи» (0:2), упущенная победа над «Гранадой» (2:2) и обидное поражение в Бильбао (0:1 с незабитым в концовке пенальти).

Дальше начинается самое интересное. Дело в том, что четыре предыдущие очные встречи завершились вничью. И в целом этот результат устроит обе команды. Хозяева сделают ещё один шажок от зоны вылета, а гости привезут очко со сложного выезда. В принципе, проверить лобовую ничью за 3.50 вполне можно.

Букмекеры отдают заметное преимущество «Бетису», что объясняется в первую очередь местом проведения встречи. После рестарта зелёно-белые выглядят довольно грустно и мало забивают, а «Эспаньол» будет предельно мотивирован, ведь на кону вылет в Сегунду. На наш взгляд, логичнее играть от аутсайдера.

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Классическая ставка Х2 идёт за нестыдный коэффициент 1.74. Если хотите увеличить потенциальный выигрыш, подумайте о комбинированном варианте Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.17 или о ИТБ 1 гола «Эспаньола» за 2.01.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Бетис» — «Эспаньол» 25 июня

Хозяева идут у букмекеров фаворитами, хотя в трёх турах после рестарта набрали всего одно очко при бледной игре. Кроме того, им уже ничего не надо: до еврокубков никак не дотянуться, но и сохранение прописки в элите проблемой не станет. А вот у «Эспаньола» мотивация сумасшедшая. Полагаем, она поможет «попугаям» зацепиться.

Ставка: «Эспаньол» не проиграет за 1.74.

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