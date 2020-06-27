«Спартак» — «Уфа»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России 27 июня

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Спартак» — «Уфа» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Спартака» за 1.61.
«Посмотрел я в прошлом туре на «Спартак» и «Уфу», и в этой игре для меня фаворит — «Спартак», потому что у него есть хорошее движение. Я понимаю, что «Уфа» — это команда, которая лучше играет против лидеров чемпионата, ей легче играть вторым номером, но думаю, что нынешняя оборона «Спартака» легко справится с уфимской атакой. Смело ставлю на победу «Спартака».
Мне очень нравятся спартаковский настрой и мотивация. Не у всех игроков, правда, получилась игра в Туле, но так бывает от слишком большого желания. В этой игре против «Уфы» «Спартак» должен набрать три очка.
В составе «Спартака» в первом матче ниже своего уровня сыграл Бакаев, он был не очень продуктивен, но мастерство от него никуда не делось. В игре с «Уфой» он будет спокойнее и увереннее в своих силах. Думаю, «Спартак сможет более качественно сыграть в позиционной атаке.
«Уфа» в своём прошлом матче в первом тайме переигрывала «Тамбов», а затем «Тамбов» владел мячом, создавал моменты, а у «Уфы» ничего не было видно, хотя «Тамбов» уже играл вдесятером. С одной стороны, «Тамбов» забил супергол, а с другой — всё-таки есть доля везения при ударе в одно касание за шиворот вратарю, хотя голевая передача была хороша. В концовке «Уфа» с трудом вырвала победу, когда вышли подвижные нападающие, но «Спартак» это не напугает.
У «Спартака» серьёзным козырем будут стандарты. Если посмотреть, сколько «Уфа» фолила против «Тамбова», то со стандартов «Спартак» сможет угрожать воротам соперника».
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