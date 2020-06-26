«Спартак» — «Уфа». Прогноз: автобус Евсеева озадачит Соболева, Бакаева и Тедеско

27 июня «Спартак» и «Уфа» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Начало встречи — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех «Уфы» оценён букмекерами коэффициентом 6.85.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Спартак» — «Уфа»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 27 июня «Спартак» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.25, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.79. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.20.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Спартак» — «Уфа» (27.06.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

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В Москве на стадионе «Открытие Арена» «Спартак» сыграет с «Уфой» в матче 24-го тура, начало — в 16:30 мск. Строго говоря, это битва прямых конкурентов, поскольку в турнирной таблице они находятся совсем рядом. Да и сезон клубы синхронно возобновили победами с разницей в один мяч.

У «Спартака» положение чуть приятнее — 31 очко и шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание от замыкающего пятёрку лучших ЦСКА составляет пять баллов, при этом у «армейцев» хватает проблем на любой вкус, а осечки на таком фоне более чем вероятны.

Неделю назад красно-белые по делу обыграли в Туле «Арсенал» (3:2). Оба гола «канониры» забили уже в компенсированное время. Также стоит отметить несколько откровенно сомнительных решений главного арбитра Евгения Турбина. Среди прочего он выписал москвичам аж шесть «горчичников».

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«Уфа» тем временем на фоне новостей о коронавирусе у нескольких игроков с трудом дожала «Тамбов» (2:1). Гости ещё на 36-й минуте остались в меньшинстве, однако воспряли после перерыва и даже сумели сравнять счёт. Подопечные Вадима Евсеева едва успели вырвать три очка — 92-я минута, подача на ближнюю штангу, точный удар головой.

Теперь «горожане» располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 30 очков. До топ-5 шесть пунктов, а до «Спартака» — всего один. Но главное — оглядываться назад уже не приходится. Зона вылета находится далеко, а стыковых матчей в этом сезоне не будет.

Делать выводы о состоянии команд по одному матчу опасно, но выбора у нас нет. «Спартак» скорее понравился — футболисты готовы неплохо, фланги в нужный момент давали обострение, по движению никто не проседал. «Уфа» вроде бы не впечатлила на фоне скромнейшего «Тамбова», но здесь всё не так просто.

«Севилья» — «Вальядолид». Прогноз: Хесус Навас, Банега, Мунир и Сусо обойдут «Атлетико» В четырёх предыдущих встречах красно-белые добыли четыре победы с общим счётом 8:1.

«Волки» великолепно действуют вторым номером и способны сломать игру любому середняку и аутсайдеру. Сами «горожане» абсолютно не любят проводить много времени в позиционных атаках, но в Москве это и не потребуется. Трудно сомневаться в том, что подопечные Вадима Евсеева отдадут мяч и усядутся к своей штрафной площади в расчёте на контратаку и стандарт.

А в таком футболе они очень хороши. Благо что дополнительных кадровых потерь нет — все сданные накануне тесты на коронавирус оказались отрицательными. Между прочим, статистика очных встреч говорит в пользу гостей: в пяти выездных поединках «Уфа» уступила дважды при одной ничьей и двух победах.

Лезть в исход мы не рискнём, линия кажется ровной. Шансы «Спартака» действительно выше, но клуб из Башкортостана в удачный день способен засушить кого угодно. Проверим тотал меньше 2.5 мяча за 1.79. Этот вариант проходил в трёх предыдущих очных встречах. Кроме того, «Уфа» крайне редко выдаёт два верха подряд.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Уфа» 27 июня

Соперники сохраняют шансы попасть в топ-5. «Уфа» отдаст мяч «Спартаку», встанет всей командой около своей штрафной и будет караулить контратаки со стандартами. Красно-белые выглядели в Туле здорово, но подопечные Вадима Евсеева умеют сушить фаворитов. Проверим тотал меньше 2.5 гола за 1.79. В трёх предыдущих очных встречах этот вариант доезжал.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.79.

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