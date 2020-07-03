Курс доллара США. Прогноз аналитиков: рубль продолжит укрепляться

Аналитики «Сбербанка КИБ» Юрий Попов и Николай Минко дали прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Недавнее снижение курса рубля, скорее всего, носило временный характер, как и факторы, ставшие драйверами этого снижения. Речь прежде всего идёт о призывах к новым антироссийским санкциям, прозвучавшим из США и которые не встретили поддержку главы Белого дома Дональда Трампа и представителей Республиканской партии в Сенате. Они, скорее всего, носят точечные меры в отношении отдельных российских лиц и вряд ли как-то скажутся на курсе рубля. По крайней мере в ближайшие дни. В этой связи мы полагаем, что на торгах в пятницу курс рубля ещё немного укрепится в обеих валютных парах, а в понедельник вернётся обратно в коридор ниже 70,00», – заявили аналитики Сбербанка.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.



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