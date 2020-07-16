«Рубин» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» — «Ростов» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

Ставка: обе забьют за 1.86, гол Ивана Игнатьева за 3.33.

«А вот где голы должны быть, так это в матче «Рубина» и «Ростова». Да, «Рубин» пока катает жуткие низы с Леонидом Слуцким. Если посмотреть с момента возобновления сезона, то у «Рубина» один верховой матч — против «Урала». Тогда одержали волевую победу над «Уралом» на выезде — 2:1. А дальше: с «Локомотивом» (0:2), с «Уфой» (0:0), по 1:0 выиграли у «Оренбурга» и «Краснодара», ну и с ЦСКА в последнем туре — 1:1. Но мне кажется, что как раз с «Ростовом» можно попробовать сыграть верховой матч.



Статистика, правда, говорит об обратном. С другой стороны, в первом круге «Ростов» выиграл 2:1. Но до этого было четыре низовых матча подряд.



«Рубин» уже гарантировал себе место в Премьер-Лиге. Задачу Леонид Слуцкий уже решил. Ну а «Ростов» практически гарантировал себе место в еврокубках. Вопрос только в том, какое место займёт «Ростов» — 4-е или 5-е. Ещё даже есть шанс побороться за Лигу чемпионов. Он не такой большой, но математически ещё можно попасть.



Две команды хорошо знают друг друга. Матч на «Казань-Арене». Почему бы не порадовать болельщиков, которые соберутся на трибунах и у телевизоров, забитыми мячами? Я думаю, что очень сомнительно, что «Ростов» два матча подряд не забьёт. И сомнительно верить, что «Ростов» в двух матчах подряд не пропустит. Как мы помним, в прошлом туре с «Оренбургом» «Ростов» сыграл 0:0.



Вполне может быть здесь обмен забитыми мячами. Коэффициент — 1,86. Но можно пойти и дальше, взяв за 2.5 «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Кто-то точно будет рассчитывать на победу и лезть вперёд. Вполне команды могут пробить вершок.



Ну и когда-то должен Иван Игнатьев забить за «Рубин». Пока в 9 матчах голов нет. Гол Ивана Игнатьева можно попробовать».