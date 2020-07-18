«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию матча

18 июля «Арсенал» примет «Манчестер Сити» в матче полуфинала Кубка Англии. Начало — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 9.60. Ничья после 90 минут идёт за 6.20.



В случае прохода «Арсенала» сыграет коэффициент 6.80, в случае прохода «Сити» — 1.14.



Букмекеры уверены, что матч полуфинала Кубка Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.66. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.69. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.

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