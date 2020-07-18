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«Арсенал» — «Ман Сити»: прогноз Алексея Андронова на матч полуфинала Кубка Англии

«Арсенал» — «Ман Сити»: прогноз Алексея Андронова на матч полуфинала Кубка Англии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии сезона-2019/2020.

Ставка: «Ман Сити» забьёт в каждом тайме за 1.85.

«Букмекеры полностью отдают предпочтение «Ман Сити». С учетом того что мы увидели в посткарантинный период, это абсолютно логично. У «Сити» сейчас смысл игры в футбол — выигрыш какого-либо турнира. На чемпионат рассчитывать было невозможно. Готовиться нужно дальше — к той же Лиге чемпионов.

Думаю, «Сити» — фаворит матча. Зная характер и манеру игры «Арсенала», думаю, «Сити» постарается как можно быстрее поставить его на место и сделать все так, чтобы «Арсенал» чувствовал себя андердогом, причем именно в игре.

Выбираю ставку «Ман Сити» забьет в обоих таймах» за достаточно неплохой коэффициент 1,85».

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