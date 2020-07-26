«Ювентус» — «Сампдория»: прогноз Александра Неценко на матч 36-го тура чемпионата Италии

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 36-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Ювентус» — «Сампдория».
Ставка: победа «Ювентуса» и тотал больше 2.5 мяча за 1.76.
«Вместо чемпионской гонки на финише Серии «А» мы получили забег инвалидов, судя по тому как трудно шагают к концу сезона лидеры, за исключением, может быть, «Аталанты», хотя и бергамаски выиграли всего 2 матча из последних 5. У «Юве», чтобы выиграть очередное скудетто, хороший календарь. Генуэзцам уже ничего не надо, что и привело, к примеру, к проигрышу в дерби с «Дженоа». Кроме того, туринцы выиграли у «Сампы» 10 матчей из 13.
У гостей дисквалифицированы Коллей и Виейра, у хозяев вернется в строй Бонуччи, хотя в лазарет присел Дуглас Коста. «Ювентусу» нужно всего 3 очка, чтобы стать чемпионом и спокойно готовиться к ответной встрече плей-офф Лиги чемпионов с «Лионом», который нужно обыгрывать на заказ. При всех проблемах и кислых результатах, «старая синьора» должна выигрывать через верх. Тем более тотал больше 2,5 в матчах «Юве» пробивался 8 туров подряд, а команда в 7 последних матчах кряду пропускает».
- 26 июля 2020
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