Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Букмекеры: из «Спартака» Кокорин попадёт в сборную России

Букмекеры: из «Спартака» Кокорин попадёт в сборную России
Ставки / Прогнозы 0

Александр Кокорин вот-вот станет игроком московского «Спартака». Кажется, красно-белым удалось выиграть борьбу за скандального нападающего. 1 августа Кокорина должны представить в качестве игрока «Спартака».

Букмекеры считают, что переход в «Спартак» поможет Кокорину вернуться в состав сборной России. Сделать ставку на то, что нападающий попадёт в окончательную заявку команды на Евро-2020, можно с коэффициентом 1.72. Это примерно 53% вероятности. Поставить на то, что Александр всё же не поедет на чемпионат Европы, можно за 2.00 (47%).

Сезон-2019/2020 Кокорин отыграл в «Сочи». 31 июля истекает его контракт с «Зенитом».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020