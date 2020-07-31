Букмекеры: из «Спартака» Кокорин попадёт в сборную России

Александр Кокорин вот-вот станет игроком московского «Спартака». Кажется, красно-белым удалось выиграть борьбу за скандального нападающего. 1 августа Кокорина должны представить в качестве игрока «Спартака».



Букмекеры считают, что переход в «Спартак» поможет Кокорину вернуться в состав сборной России. Сделать ставку на то, что нападающий попадёт в окончательную заявку команды на Евро-2020, можно с коэффициентом 1.72. Это примерно 53% вероятности. Поставить на то, что Александр всё же не поедет на чемпионат Европы, можно за 2.00 (47%).



Сезон-2019/2020 Кокорин отыграл в «Сочи». 31 июля истекает его контракт с «Зенитом».



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