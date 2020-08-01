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«Нижний Новгород» — «Томь»: прогноз Павла Занозина на матч 1-го тура ФНЛ

«Нижний Новгород» — «Томь»: прогноз Павла Занозина на матч 1-го тура ФНЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч первого тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» — «Томь», который состоится 1 августа.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча в матче за 1.67.

«Первый тур ФНЛ. Лучшая лига мира начинается с матча команды из моего родного города, и это хороший знак. Думаю, что ничего сверхъестественного от этого матча ждать не стоит — голов и опасных моментов будет немного.

Первый матч после огромной паузы, традиционно аккуратные команды — очевидный низ. Не буду ничего придумывать: играем «тотал меньше 2.5 гола» за коэффициент 1.67».

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