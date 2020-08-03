Курс доллара. Прогноз трейдера: рубль может ждать новое дно

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Рубль оказался под особенно сильным ударом на прошлой неделе, резко теряя как против евро, так и доллара. Снижение к евро несложно объяснить взлётом последнего к большинству конкурентов. Но снижение рубля к доллару вызывает много вопросов. Это был один из худших месяцев для доллара в современной истории. Против евро он потерял около 6% и при этом к рублю укрепился на 4%.



Дело и не в нефти: она прибавила почти 5% за месяц. Правда, её котировки явно забуксовали во второй половине месяца, но это слабо оправдывает рубль. Похоже, что причины стоит искать во внутренних факторах. Ещё важней, что они обещают сохранить свою силу в ближайшем будущем, отправив рубль искать новое дно. Банк России продолжал срезать ключевую ставку, понизив её ещё на 0.25 процентного пункта, дав понять, что могут быть ещё снижения. Это снизило интерес инвесторов к активам в рублях. У российского Минфина стали всё чаще обнаруживаться проблемы с размещением новых займов, чего не было в предыдущие месяцы. Обозначился явный отток инвестиций из рублёвых активов, а снижения ставок пока не привели к перетоку игроков из облигаций в акции.



Также в ЦБ в июле снизили объёмы валютных интервенций в ответ на рост цен на нефть. В августе эта поддержка для рубля обещает стать ещё слабей, если смотреть на стоимость нефти. Снижение рубля — это благо для экспортно-ориентированной экономики, но лишь при условии, что не происходит оттока капитала. Сейчас этот отток имеется, что может заставить ЦБ вновь оказаться на страже волатильности рубля. Курс имеет шансы на рост выше 75 и может обосноваться в диапазоне 75-80 до конца года», – сказал Купцикевич.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.



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