«Фонбет» — новый официальный спонсор ПФК ЦСКА

БК «Фонбет» и ПФК ЦСКА объявили о начале долгосрочного сотрудничества. Спонсорское соглашение с шестикратным чемпионом России рассчитано на пять лет. ПФК ЦСКА стал первым клубом РПЛ — партнёром «Фонбет». По итогам сезона-2019/2020 московский клуб гарантировал себе выступление на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.



Зная, как ПФК ЦСКА ценит своих болельщиков, «Фонбет» совместно с клубом готовит для фанатов красно-синих акции, начиная с первой домашней игры, а также активности в соцсетях и другие приятные сюрпризы.



Компания «Фонбет», одним из приоритетов которой является благотворительность, обязательно поддержит и ту работу, которую ПФК ЦСКА уже ведёт в этой сфере. Детали совместного благотворительного проекта будут раскрыты чуть позже.



«Мы очень рады заключить спонсорское соглашение с ПФК ЦСКА, который на протяжении многих лет остаётся лидером российского футбола. Команда первой в российской истории выиграла Кубок УЕФА. ПФК ЦСКА — клуб с богатой историей, бренд, узнаваемый как в нашей стране, так и в Европе. Мы гордимся, что наш логотип появится на форме команды. ПФК ЦСКА — это не только спортивные результаты. Мы разделяем ценности клуба в отношении поддержки детского спорта и помощи детям, попавшим в сложные жизненные ситуации. Мы обязательно организуем совместный благотворительный проект», — подчеркнул генеральный директор БК «Фонбет» Александр Парамонов.



«ПФК ЦСКА — самый титулованный клуб в новейшей истории российского футбола, уже 19 лет подряд играет в еврокубках, имеет армию преданных болельщиков, придерживается чёткой политики и стратегии как в спортивном плане, так и в целом по развитию клуба. Для нас важно, что клуб имеет свои традиции и чёткие позиции по многим вопросам. В маркетинге мы сконцентрируемся на работе с болельщиками и создании дополнительной ценности для них. Я убеждена, если бренд усиливает вовлечённость зрителей в спорте и помогает создавать уникальные впечатления, от этого выигрывают все», — заявила директор по маркетингу БК «Фонбет» Алина Якиревич.