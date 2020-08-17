«Бостон» — «Филадельфия»: прогноз и ставка «Чемпионата» на 1-й матч серии плей-офф НБА

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч плей-офф НБА «Бостон» — «Филадельфия».

Ставка: ИТБ 1.5 трёхочковых Эла Хорфорда за 2.06.

«Сезонная серия осталась за «Филадельфией», забравшей три матча из четырёх. Но всё это не имеет особого смысла, поскольку расклады изменились около 10 суток назад. Основной разыгрывающий «Сиксерс» Бен Симмонс повредил колено и перенёс операцию, а потому в плей-офф он не сыграет.



В этом есть определённая доля иронии. Клуб решил строиться в сторону защитного монстра, переплатил минувшим летом возрастному Элу Хорфорду. А теперь попал в крайне незавидное положение. К Симмонсу достаточно вопросов: нежелание бросать за пределами «краски» заметно сковывало атаку, лишая партнёров бесценного пространства. Австралийцу даже нанимали психолога, чтобы он чаще бил из-за дуги.



Однако на своей половине Симмонс великолепен — отличные габариты, атлетизм, подвижность, быстрые руки. Без Бена нападение «Филадельфии» даже может стать несколько разнообразнее и интереснее, а вот в защите урон ожидается серьёзный. Грубо говоря, заметная доля работы в регулярном чемпионате оказалась бесполезной.

Потому линия на исход логична. Проверим ИТБ 1.5 трёхочковых Эла Хорфорда за 2.06. Во-первых, он будет играть против бывшего клуба, что само по себе добавляет мотивации. Второй момент — Хорфорда брали именно ради плей-офф. Для создания пространства в «краске» для Джоэла Эмбиида ему придётся чаще подниматься на периметр, чтобы не мешать камерунцу продавливать оппонентов.



Кроме того, без Симмонса опытный «большой» может рассчитывать на дополнительную нагрузку в нападении. Всё это даёт основания для пяти-шести дальних бросков. Коэффициент кажется немного завышенным".