«Урал» — «Краснодар»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 4-го тура чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Краснодар».
Ставка: «Краснодар» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.57.
«В этой паре не вижу явного фаворита. «Урал» вполне неплохо сыграл с «Локомотивом», но у него не всё ладится в организации игры и есть сложности в стандартах.
В какой-то степени «Краснодар» должен быть фаворитом, так как у краснодарцев есть игра. Прошлый матч они провели, возможно, не лучшим образом, но видно, что команда прибавляет. В этом матче склоняюсь в пользу «Краснодара», но не до конца уверен в их победе. Атакующий потенциал «Локомотива» сильнее, чем у «Краснодара», но команда Николича не смогла забить «Уралу» больше одного мяча, хотя были моменты. Нападающий краснодарцев Берг пока себя не проявляет, хотя на сегодня он сильнейший игрок в атаке. Пока отсутствует Ари, у «Краснодара» нет других вариантов, кроме Берга. В обороне же команда действует стабильно.
Сможет ли «Урал» забить в этом матче? Считаю, не хватает впереди столба, каким был Погребняк. Бикфалви не очень удобно играть в первой линии, ему лучше действовать из глубины. У «Урала» не так много вариантов в атаке».
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