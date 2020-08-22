«Ротор» — «Сочи»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 4-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Ротор» — «Сочи».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.55.
«Ротор» пока не впечатляет. Пока смотрится слабее всех в РПЛ. Есть потенциал, но игры не видно. Конечно, у «Ротора» состав неплохой, боевой, но всё-таки он уровня ФНЛ. Команде нужно укрепление почти во всех линиях. Волгоградцы ещё не адаптировались в Премьер-лиге. На своём поле «Ротор» способен не проиграть, так как в Волгограде команду любят и обеспечена серьёзная поддержка.
«Сочи» по качеству игроков сейчас сильнее и немного превосходит в классе «Ротор». Сейчас все тренеры грамотные и знают, как справляться с сильными сторонами соперника. В этом матче команда не побежит с шашками наголо: сочинцы сыграют осторожно, и «Ротору» будет очень сложно вскрывать оборону соперника. Не жду много забитых мячей".
- 22 августа 2020
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