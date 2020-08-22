ЦСКА — «Рубин»: где покажут матч, статистика, прогнозы и ставки букмекеров

22 августа ЦСКА примет «Рубин» в матче 4-го тура чемпионата России. Начало — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.76.



Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73.



Если отличиться сумеют обе команды, сыграет коэффициент 2.09. Наиболее вероятный счёт — 1:0 (4.80).

ЦСКА — «Рубин». Прогноз: Влашич, Гончаренко и Акинфеев отмажутся за неудачу с «Зенитом» «Зенит» победил по делу, но красно-синие продолжают забивать в каждом матче.