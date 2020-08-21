ЦСКА — «Рубин». Прогноз: Влашич, Гончаренко и Акинфеев отмажутся за неудачу с «Зенитом»

22 августа ЦСКА примет «Рубин» в матче 4-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.76.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России ЦСКА — «Рубин»

Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73.

Анализ и прогноз матча 4-го тура РПЛ ЦСКА — «Рубин» (22.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, времени на отдых в ближайшие месяцы будет немного. 8 августа благополучно стартовал первый тур. РПЛ стремительно набирает ход: 19-го числа отгремел третий тур, а четвёртый стартует уже 22 августа.

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Программа откроется в субботу сразу шестью матчами. Среди прочих выяснять отношения будут московский ЦСКА и казанский «Рубин». Их встреча начнётся в 20:00 мск, она пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».



Московские «армейцы» в прошлом туре гостили у действующего чемпиона страны «Зенита» и проиграли со счётом 1:2. Хотя тут надо отдать должное москвичам, они смотрелись достойно и при определённых обстоятельствах могли зацепиться за очки. Просто петербуржцы объективно сильнее на данный момент.



Впрочем, расстраиваться и расслабляться сейчас нет ни смысла, ни времени. На старте сезона подопечные Виктора Гончаренко одержали две победы, что сейчас позволяет находиться рядом с группой лидеров. Необходимо дальше набирать очки, тем более что хорошая возможность представится уже в ближайшем туре.

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Дело в том, что у казанского «Рубина» никак не ладится в новом сезоне. За три сыгранных тура он сумел набрать одно-единственное очко. Ничья пришлась на второй тур с «Уралом» (1:1), где были и два удаления, и два пенальти.



В остальных двух матчах команда Леонида Слуцкого проиграла, да ещё и пропустила целых пять мячей. Для низового чемпионата России это много. В дебюте досталось от московского «Локомотива» (0:2), а в последней игре уступили «Сочи» (2:3). С сочинцами казанцы даже вышли вперёд на 76-й минуте, но провалились в обороне при стандартах в концовке.



При таких раскладах есть смысл рассмотреть лобовую победу ЦСКА за весьма приемлемый коэффициент 1.79. Столичный клуб смотрится привлекательно в последнее время, продолжая забивать в каждом матче. К тому же в прошлой игре вернулся после травмы лидер группы атаки Никола Влашич. В итоге он оказался заменён, но вроде как с казанцами готов сыграть.

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Вариант попроще 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 1.90. Ждать высокой результативности от матча мы бы не стали. Дело в том, что «Рубину» в последнее время голы даются с трудом. Даже в новом сезоне за три тура клуб забил всего три мяча, два из которых с пенальти. А Игорь Акинфеев планку держит.

Да и статистика личных встреч на нашей стороне. В восьми из последних 10 противостояний в Российской Премьер-Лиге соперники не забивали более двух голов. При этом красно-синие проиграли лишь однажды.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России ЦСКА — «Рубин» 22 августа

Московский ЦСКА, несмотря на поражение в прошлом туре от «Зенита», на старте сезона смотрится интересно. Команда по-прежнему забивает в каждом матче плюс вернулся лидер атаки Влашич. У «Рубина» пока что не задалось на старте сезона, голы даются с большим трудом. На наш взгляд, лобовая победа хозяев выглядит заманчиво.



Ставка: победа ЦСКА за коэффициент 1.79.



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