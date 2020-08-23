«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Валерия Непомнящего на финал Лиги чемпионов

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария».

Ставка: итоговая победа «Баварии» за 1.60.

«По моему мнению, фаворит — «Бавария». Я как не верил в «ПСЖ», так и не верю. Даже в матче парижан с «Лейпцигом» считал, что «Лейпциг» будет победителем, но «ПСЖ» задавил соперника.



«Бавария» сейчас очень сильна, уверена в своих силах, показывает грамотную игру и оказывает огромное давление, что приводит к ошибкам со стороны соперников. Мюнхенцы в этом сезоне заслуживают титула в Лиге чемпионов, так как на сегодняшний момент они являются сильнейшей командой в Европе. Немецкая машина работает без сбоев.



В полуфинале «Лион» создавал моменты у ворот «Баварии», у него были шансы отличиться. Да, французы могли забить первыми, но «Бавария» умеет дожимать и добиваться своего. Понятно, что у «ПСЖ» есть лидеры, которые могут в одиночку решить судьбу матча, но не против «Баварии». Командная игра у команды Флика сильнее, и, конечно, здорово играют лидеры.



В финале будут голы с обеих сторон, и мы увидим как минимум три мяча. Уж очень отчаянно все команды играют в этом скоротечном турнире, но всё-таки «Бавария» победит в этом розыгрыше Лиги чемпионов».